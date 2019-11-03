Умерла актриса и певица Мари Лафоре

Французская актриса и певица Мари Лафоре скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Le Monde.

Артистка умерла в швейцарском городе Женолье.

Как певица Мари Лафоре приобрела известность в 1963 году, выпустив песню «Les vendanges de l'amour». В 1966 году в исполнении артистки впервые прозвучала ее самая популярная песня — «Manchester et Liverpool». Также на счету Лафоре такие композиции, как «Mon amour, mon ami», «La tendresse», «Viens, viens» и ряд других известных песен.

В кино Лафоре дебютировала в 1960 году. Ее заметил режиссер Рене Клеман, искавший героиню для своего нового детективного фильма «На ярком солнце». Сыграв в этой картине вместе с Аленом Делоном, Лафоре стала знаменитостью и получила много ролей в 1960-х годах. Последние 30 лет артистка почти не выступала с сольными песенными концертами, посвятив себя кино и театру.

В СССР популярность приобрели несколько международных хитов Лафоре. Мелодия песни «Manchester et Liverpool» в исполнении инструментального оркестра Франка Пурселя ежедневно сопровождала прогноз погоды в телевизионной программе «Время» с 1968 года по февраль 1981 года и с июня 1990 года по август 1991 года. С 2015 года мелодия звучит при прогнозе погоды на российском федеральном телеканале ОТР.

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