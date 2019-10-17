Звезда «Фермы Эммердейл» умерла от рака легких

Британская актриса Лия Брекнелл скончалась в городе Уэтринг, Юго-Восточная Англия. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 17 октября.

Артистка умерла после трех лет борьбы с раком легких. Ей было 55 лет.

Зрителям из Великобритании Брекнелл известна по сериалу «Ферма Эммердейл», в котором она играла роль Зои Тейт на протяжении 16 лет. Помимо этого, артистка снялась в шоу «Врачи», «Судья Джон Дид», «Лондонский госпиталь» и «Последствия».

В 2002-м Брекнелл была номинирована на британскую Национальную телевизионную премию в категории «Самая популярная актриса».

В сентябре от рака скончался американский актер Брайан Терк, сыгравший в фильмах «Американский пирог 2» и «Затерянный мир: Парк Юрского периода». Артисту было 49 лет.

