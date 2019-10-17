Американская певица и актриса Джули Гибсон умерла в 106 лет

В Северном Голливуде умерла американская актриса и певица Джули Гибсон (настоящее имя —Камиль Сорэй). Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как пояснил ее двоюродный брат Джеймс Роджерс, она скончалась во сне. Он также добавил, что последние три года она была прикована к кровати. Артистке было 106 лет.

Знаменитость родилась 6 сентября 1913 года в Льюистоне, штат Айдахо. Сначала она работала ведущей на радио, ее дебютом стал фильм 1941 года «Милая девушка?» Тремя годами позднее она получила первую крупную роль — Кэти в ленте «Счастливый ковбой». Кроме того, она появлялась в картинах «Улица тьмы», «Слава герою-победителю», «Идти своим путем», «Часы», «Посрами дьявола», «Почти твоя» и «Таверна Даффи». Всего актриса снялась почти в 30 проектах.

Отмечается, что Гибсон успела поработать с такими режиссерами, как Престон Стерджес, Орсон Уэллс, Джон Хьюстон и Айда Лупино. Артистка была женой сценариста Дина Диллана, а в 1973 году она вышла замуж за оскароносного режиссера Чарльза Бартона.

6 сентября стало известно о смерти американской актрисы Кэрол Линли. 77-летняя звезда скончалась из-за сердечного приступа.