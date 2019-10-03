Умерла звезда «Казино Рояль» и «Мстителей»

Умерла британская актриса Анна Куэйл. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что она скончалась в августе, однако ее семья подтвердила эту информацию лишь сейчас. 86-летняя артистка страдала от деменции с тельцами Леви — одного из видов старческого слабоумия, синдромы которого в некоторых случаях схожи с синдромами болезни Паркинсона. Такой диагноз ей поставили в 2012 году.

Куэйл родилась 6 октября 1932 года в Бирмингеме. Ее отцом был актер Дуглас Куэйл. Одним из первых кинопроектов актрисы стал сериал 1960-х годов «Мстители», рассказывающий о паре агентов, распутывающей сложные дела. Артистка также появлялась в шоу «Возвращение в Брайдсхед», «Грэндж Хилл» и «Дневник Литтона». Среди наиболее известных фильмов с ее участием — «Казино Рояль», «Критическое решение», «Чтоб ты сдохла, дорогая» и «Эскимоска».

6 сентября стало известно о смерти американской актрисы Кэрол Линли. Причиной смерти 77-летней звезды стал сердечный приступ.

