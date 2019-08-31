Актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки» скончалась от рака

Американская актриса Валери Харпер умерла от рака в возрасте 80 лет. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает The Hollywood Reporter.

В 2013 году у Харпер диагностировали рак мозга. Врачи предполагали, что ей осталось жить не больше трех месяцев. Несмотря на неутешительные прогнозы, актриса боролась с болезнью еще шесть лет и не прекращала работать в кино.

«Моя чудесная, заботливая жена, с которой я прожил вместе 40 лет, скончалась в 10:06 утра после многолетней борьбы с раком. Ее никогда, никогда не забудут. Покойся с миром, моя Валери», — опубликовала дочь актрисы Кристина Харпер слова отца 30 августа.

Валери Харпер, лауреат четырех премий «Эмми» и «Золотого глобуса», наиболее известна по ролям в ситкомах «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Рода» и «Валери». Также она снималась в телесериалах «Мелроуз Плейс» и «Отчаянные домохозяйки».

20 августа стало известно о смерти народной артистки России Александры Назаровой. Впервые Назарова появилась на больших экранах в 1961 году, сыграв Надю Брагину в фильме «А если это любовь?». Звание народной артистки ей было присвоено в 2001 году.

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