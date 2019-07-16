Умерла актриса из фильма «Обыкновенное чудо»

Умерла российская актриса театра и кино Ольга Вяликова. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии.

«Скоропостижно скончалась артистка Театра армии — Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года. С 1993 по 1995 год Ольга Петровна была занята в знаменитой постановке "Орестея" выдающегося немецкого режиссера Петера Штайна», — говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется. Вяликовой было 65 лет.

Артистка окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. С 1975 года она работала в Московском театре Комедии, а в 1980 перешла в Центральный академический театр Российской армии. Она играла в таких спектаклях, как «Игра на клавишах души», «Похищение принцессы фей», «Сватовство майора», «Человек на все времена» и «Похождения бравого солдата Швейка».

Вяликова также снималась в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ с ее участием — «Обыкновенное чудо», «Похождения графа Невзорова», «Пятая стража», «И жизнь, и слезы, и любовь».

1 июля стало известно, что умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса Надежда Чередниченко. Она скончалась в США на 92-м году жизни.