Умерла актриса Элина Быстрицкая

Артистка Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра в пятницу, 26 апреля.

Отмечается, что в последние годы актриса тяжело болела. Дата прощания с Быстрицкой и место похорон будут объявлены позже.

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Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Она снялась в таких фильмах, как «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Добровольцы» Юрия Егорова и «Неоконченная повесть» Фридриха Эрмлера. В Малом театре актриса служила с 1958 года. Звание народной артистки СССР Быстрицкая получила в 1978-м.

18 апреля стало известно о смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной, снимавшейся в сериалах «Кадетство» и «Полицейский с Рублевки». Ей было 55 лет.