Умерла актриса Надежда Чередниченко

На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса Надежда Чередниченко. Информация об этом опубликована на сайте Союза кинематографистов России.

По данным родственников, Чередниченко умерла 14 июня в США. «Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты», — прокомментировали смерть актрисы Союз кинематографистов и Гильдия актеров кино России.

За свою карьеру Чередниченко приняла участие в съемках таких кинолент, как «Матрос Чижик», «Чемпион мира», «Когда поют соловьи», «Координаты неизвестны».

Ранее в июне стало известно о смерти актера Андрея Харитонова, сыгравшего роль Артура Бертона в фильме «Овод». Харитонов умер на 60-м году жизни.

