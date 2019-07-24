Актриса из сериала «Тюдоры» умерла в 33 года

Умерла ирландская актриса Ника МакГиган. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что 33-летняя дочь бывшего чемпиона по боксу Барри МакГигана скончалась от онкологического заболевания. В детстве у нее диагностировали лейкемию, однако тогда ей удалось побороть болезнь.

Брат артистки Шейн МакГиган опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором выразил соболезнования в связи со случившимся: «Она преодолела это однажды с двухлетним боем, когда ей было 11 лет. Мне, моим братьям и родителям повезло провести с нашей удивительной Никой еще 20 лет со дня первой битвы. К сожалению, Ника не смогла снова одержать победу, но она храбро сражалась до конца. У меня есть воспоминания, которыми я буду дорожить всегда, а твой дух будет жить вечно. Я так горжусь тобой! Люблю тебя навеки, моя старшая "маленькая" сестренка».

Ника МакГиган была известна по роли горничной в сериале «Тюдоры», а также появлялась в фильмах «Филомена», «Кулинарная книга любви», «Скрижали судьбы», «Останься» и «Трейдеры».

11 мая от рака умерла американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс». Ей было 72 года.