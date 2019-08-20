Умерла актриса Александра Назарова

Умерла народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

Дата и место прощания с актрисой пока не определены.

Впервые Назарова появилась на больших экранах в 1961 году, сыграв Надю Брагину в фильме «А если это любовь?». Всего она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, а также озвучила сотни мультперсонажей и зарубежных киногероев.

Звание народной артистки ей было присвоено в 2001 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!