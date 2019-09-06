Умерла актриса из «Приключений "Посейдона"»

Американская актриса Кэрол Линли скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом ее друг, актер Трент Долан, сообщил Variety в пятницу, 6 сентября.

Артистке было 77 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Кэрол Линли родилась в Нью-Йорке в 1942 году. В подростковом возрасте она работала моделью, в 15 лет оказалась на обложке журнала LIFE. Она дебютировала в полнометражном кино в 1958 году, снявшись в диснеевском фильме «Свет в лесу». Наиболее известной ее работой стал фильм-катастрофа «Приключения "Посейдона"», получивший две премии «Оскар». В 1959-м актриса была номинирована на «Золотой глобус» за роль в экранизации бродвейской пьесы Blue Denim.

Артистка также снялась в лентах «Исчезнувшая Банни Лейк», «Последний закат», «Каратели», «Темная башня» и сериалах «Альфред Хичкок представляет», «Захватчики» и «Ангелы Чарли».