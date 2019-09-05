Умер президент гильдии продюсеров России

Умер президент гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Юрий Бобров. Информация об этом появилась в четверг, 5 сентября, на сайте организации.

«Увлеченность своей профессией, любовь к кинематографу и искреннее уважение к людям сделали Юрия Александровича не только незаменимым профессионалом, но и другом и просто дорогим человеком многим. Таким он останется в памяти друзей и коллег», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Боброву было 67 лет.

Он родился 22 апреля 1952 года во Владивостоке. В 1977 стал выпускником Хабаровского государственного института искусств и культуры, факультет театральной режиссуры, а десятью годами позднее начал свою карьеру в кино. В течение трех лет он был режиссером народного театра на Камчатке, а с 1996 по 2002 Бобров занимал должность гендиректора Международного кинофестиваля архивного кино «Белые Столбы». С 2004 года кинематографист был гендиректором компании «Парамир», а с 2008 — главой гильдии продюсеров Союза кинематографистов России.

Бобров продюсировал такие картины, как «Я в плену у дяди Вити», «Ловушка Магнуса», «Виртуальный роман», «Золотая коллекция Театра Чудес» и «Скалолазка и последний из седьмой колыбели». В настоящее время в производстве находятся две его картины — «Тайный лазутчик» и «Бриг "Меркурий"».

