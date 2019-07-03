Умер режиссер «Бульварного романа» Василий Панин

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Василий Панин скончался в Москве. Об этом в среду, 3 июля, сообщается на сайте Союза кинематографистов страны.

Причина смерти не раскрывается. Похороны кинематографиста состоятся в Воронежской области. Дата прощальной церемонии пока неизвестна. Режиссеру было 83 года.

Василий Панин снял такие фильмы, как «Бульварный роман», «Опять надо жить», «Захочу — полюблю» и «Человек на полустанке». Он также снялся в нескольких кинолентах в качестве актера — в частности, в детективной картине «Сувенир для прокурора» Александра Косарева. Звание заслуженного деятеля искусств России режиссер получил в 1994 году.

24 июня стало известно о смерти советского и российского актера Андрея Харитонова. Ему было 59 лет.