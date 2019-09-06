30-летняя певица выложила в сеть монолог о смерти и погибла в автокатастрофе

Американская певица Кайли Рей Харрис погибла в результате ДТП. Об этом представители компании Torrez Music Group, сотрудничавшей с артисткой, сообщили The Independent в пятницу, 6 сентября.

Харрис было 30 лет.

Авария произошла в ночь на пятницу. Как передает портал Eonline, артистка попала в ДТП с участием трех автомобилей в Нью-Мексико. Она направлялась на музыкальный фестиваль, на котором должна была выступать.

За несколько часов до смерти она опубликовала в Instagram Stories видео, в котором со слезами на глазах рассказала о том, что фестиваль проходит в месте, где жили ее родственники. «Буквально все, кто здесь жил, умерли, кроме моего дяди. И мой папа. Я сейчас расплачусь», — сказала она.

Харрис также заявила, что ведет машину уже 12 часов. «Последние несколько часов я еду через горы, вспоминаю, как сидела на заднем сиденье машины, которую вел мой отец», — добавила она. Певица также вспомнила, как попала в аварию в детстве, когда ее отец случайно сбил корову.

Super excited to head to Taos for @bigbarndance this week. Magical times with wonderful people await! ✨⛰ • SHOWS THIS WEEK: Th 9/5 - Taos, NM S 9/7 - Turkey, TX Фото опубликовано @kylierh

В дискографии певицы два альбома. Ее дебютная пластинка под названием Taking It Back вышла в 2013 году. Вторая работа, Kylie Rae Harris, была выпущена в марте 2019-го. Харрис исполняла музыку в жанре кантри.

Видео: eonline.com

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