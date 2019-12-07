Раскрыты подробности смерти 30-летней певицы в горах

В крови американской кантри-певицы Кайли Рей Харрис, погибшей в автокатастрофе в горах в штате Нью-Мексико, обнаружили алкоголь. Подробности смерти артистки сообщает The Independent.

Отмечается, что уровень алкоголя в крови Харрис превышал допустимую для вождения в США норму в три раза. Она ехала со скоростью 164 километра в час, когда попала в аварию с участием еще двух автомобилей. В автокатастрофе также погибла 16-летняя Мария Елена Круз, находившаяся за рулем другой машины. Третий водитель избежал травм.

ДТП произошло в начале сентября. Харрис направлялась на музыкальный фестиваль, где должна была выступать. Перед смертью она записала видео, в котором со слезами рассказала о смерти своего отца, добавив, что ведет автомобиль уже 12 часов.

Певице было 30 лет. В ее дискографии два альбома.

Видео: eonline.com

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