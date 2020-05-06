Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Умер основатель немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.

Причина случившегося не уточняется. Музыканту было 73 года. Незадолго до смерти он объявил, что в честь 50-летия коллектив отправится в тур по Северной Америке, однако его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Шнайдер создал группу вместе с Ральфом Хюттером в 1970 году, а в 2008 принял решение об уходе из нее. Kraftwerk стали широко известны благодаря новаторской электронной музыке и влиянию на различные жанры, включая хип-хоп, синти-поп и рок. За время существования Kraftwerk записали десять студийных альбомов, в том числе культовый релиз 1974 года Autobahn. Сам Шнайдер изначально играл на флейте, саксофоне и скрипке, однако со временем все больше начал отдавать предпочтение электронике.

Дэвид Боуи посвятил ему песню V-2 Schneider, вошедшую в альбом Heroes. По словам музыканта, Kraftwerk оказали огромное влияние на его творчество конца 70-х годов.