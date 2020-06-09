Умер лидер группы Jarabe de Palo

Умер лидер испанской рок-группы Jarabe de Palo Пау Донес. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте коллектива.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которым музыкант страдал с августа 2015 года. Донесу было 53 года.

В посте участники коллектива поблагодарили больницы и медиков, которые занимались лечением фронтмена. Они также призвали «подписчиков проявить максимальное уважение в эти трудные времена».

До появления проекта Jarabe de Palo Пау Донес был участником нескольких других коллективов и выступал в барах Барселоны. В 1996 году он основал Jarabe de Palo, которая прославилась благодаря хиту La Flaca. В 2001 году музыканты выпустили свой наиболее значимый альбом De vuelta y vuelta. Их неоднократно номинировали на «Латинскую Грэмми».

Донес за свою жизнь успел поработать с такими артистами, как Аланис Мориссетт, Рики Мартин и Лучано Паваротти.