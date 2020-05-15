Умер страдавший редкой неизлечимой болезнью пианист Эцио Боссо

Итальянский пианист и композитор Эцио Боссо скончался в возрасте 48 лет. Об этом пишет la Repubblica в пятницу, 15 мая.

Причина смерти не уточняется. Указывается, что Боссо умер в Болонье после продолжительной болезни.

Музыкант с 2011 года страдал болезнью Шарко, редким неизлечимым тяжелым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, при этом продолжая сочинять музыку и давать концерты. В сентябре 2019 года он признался, что потерял контроль над двумя пальцами руки и более не мог играть на пианино.

Музыкальная карьера артиста началась в возрасте 14 лет, однако свой первый альбом он выпустил только в 2015 году. Пластинка получила название The 12th Room. Композиции Боссо появились в качестве саундтрека к таким фильмам, как «Я не боюсь» и «Невидимый мальчик».