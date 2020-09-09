Умер пионер электронной музыки Симеон Кокс

Умер пионер электронной музыки и один из основателей психоделической рок-группы Silver Apples Симеон Кокс. Об этом сообщает Pitchfork.

Причина смерти музыканта не уточняется. Ему было 82 года.

В конце 1960-х годов Кокс был участником группы Overland Stage Electric Band, а затем сформировал новый дуэт Silver Apples с барабанщиком Дэнни Тейлором. Их дебютный альбом Silver Apples вышел в 1968 году. Среди поклонников группы числился Джими Хендрикс.

Кокс был создателем примитивного синтезатора, который впоследствии назвал Simeon и начал использовать в своем творчестве. В 1970 году созданный им коллектив распался. После роспуска группы музыкант работал на телевидении в качестве репортера и продюсера, а в 1996 году он решил возродить Silver Apples. Через два года группа выпустила релиз The Garden. В год выхода пластинки Кокс получил серьезные травмы в автокатастрофе, а Тейлор скончался.

17 февраля умер еще один известный электронный музыкант Эндрю Уэзеролл. Причиной смерти одного из пионеров эйсид-хауса стала легочная эмболия.