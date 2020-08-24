Сын кантри-музыканта Стива Эрла умер в 38 лет

Музыкант Джастин Таунс Эрл, сын кантри-певца Стива Эрла, умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщается на странице погибшего в Facebook в понедельник, 24 августа.

Причина смерти не раскрывается. Как пишет The Guardian, Джастин Эрл на протяжении продолжительного времени боролся с наркотической зависимостью.

Джастин Таунс Эрл выпустил восемь альбомов, его наиболее известной песней стала композиция Harlem River Blues.

65-летний Стив Эрл — трехкратный лауреат премии «Грэмми» в номинации «Лучший альбом современного фолка». В его дискографии 17 сольных альбомов, он также снимался в сериалах «Прослушка», «Закон и порядок: Специальный корпус» и фильмах «Диксиленд» и «Несчастье».