Умер кантри-музыкант Чарли Дэниелс

Американский музыкант Чарли Дэниелс умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Дэниелс скончался в понедельник, 6 июля, в американском городе Нашвилл. Причиной смерти стал геморрагический инсульт.

Чарли Дэниелс был известен как музыкант и певец в стиле кантри. Был участником групп The Jaguars и Charlie Daniels Band. В качестве приглашенного музыканта участвовал в записи альбомов таких исполнителей, как Боб Дилан и Леонард Коэн.

Наиболее популярной его композицией стала песня «The Devil Went Down to Georgia». В 1979 году за нее он получил «Грэмми» в номинации «Лучшее вокальное кантри исполнение дуэтом или группой». В 2016 году бы посвящен в «Зал славы кантри».