Звезда кантри Джо Диффи умер из-за коронавируса

Американская звезда кантри-музыки Джо Диффи скончался в Нэшвилле, штат Теннесси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя артиста.

Музыкант умер из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему был 61 год.

Диффи раскрыл свой диагноз несколько дней назад. Отмечается, что он стал первым кантри-исполнителем, признавшимся в заражении коронавирусом. Артист заявил, что находится под наблюдением специалистов и получает необходимое лечение.

В дискографии Джо Диффи 12 студийных альбомов, последняя пластинка под названием Joe, Joe, Joe Diffie вышла в 2019 году. Музыкант наиболее известен по таким композициям, как Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Pickup Man и Bigger Than the Beatles.