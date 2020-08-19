Американский диджей умер в 31 год

Американский диджей Куинн Коулман, выступавший под псевдонимом DJ Spiccoli, умер в США. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление родственников музыканта.

Причина смерти не уточняется. Коулману был 31 год.

Артист также работал в лейбле Capitol Record. Президент компании Джефф Вон заявил, что бывшие коллеги Коулмана «опустошены новостью о его безвременной кончине». «Мы будем сильно скучать по нему. Приносим наши глубочайшие сожаления семье Куинна и его близким в это крайне трудное время», — добавил Вон.

В феврале стало известно о смерти британского диджея, одного из пионеров эйсид-хауса Эндрю Уэзеролла. Ему было 56 лет, он скончался из-за легочной эмболии.