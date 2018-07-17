Погиб 31-летний диджей и журналист Тагир Вагапов

В Москве умер диджей, основатель Weird Radio и журналист Тагир Вагапов. Об этом в Facebook сообщил основатель музыкального магазина «Трансильвания» Борис Симонов.

«В день юбилея "Трансильвании" трагически погиб старый товарищ, проработавший несколько лет с нами на Тверской, дом 6 и знавший лучше всех в Москве альтернативную музыку — Тагир Вагапов. Он создал нашу страничку в интернете и был известным журналистом и диджеем. Не знаю, что и сказать, наверное, мне не надо было упоминать ушедших коллег и ставить песню — Time to Die. Он был самым младшим из нас», — написал Симонов.

Тагиру Вагапову был 31 год. Он пропал вечером в пятницу, 13 июля, а в понедельник его друзей вызвали на опознание. Причина смерти не уточняется.

Вагапов выступал под псевдонимом Ssadina, а в 2008 году основал радиостанцию Weird Radio.