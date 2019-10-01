В больнице Бруклина умер один из пионеров хип-хопа Джимми Спайсер. Об этом сообщает издание The New York Times.

61-летний музыкант страдал от рака легких и рака мозга. О его диагнозе стало известно летом 2018 года, после чего семья артиста запустила краудфандинговую кампанию для оплаты лечения.

Отмечается, что карьера Спайсера была недолгой, однако его творчество оказало влияние на многих других рэп-исполнителей. Его дебютный сингл Adventures of Super Rhyme (Rap) был выпущен в 1980 году и, по словам артиста, звучал «из каждой машины, каждого окна и каждой коробки». Позднее Рассел Симмонс, одна из наиболее влиятельных фигур раннего хип-хопа, подписал его на свой лейбл Rush Productions.

В качестве сэмплов композиции Спайсера использовали такие музыканты, как Wu-Tang Clan, 2Pac, De La Soul, Баста Раймс и многие другие. Рэпер LL Cool J говорил, что именно благодаря творчеству артиста решил строить карьеру в хип-хопе.

В феврале 2018 года умер рэпер и диджей Lovebug Starski. Именно ему приписывают авторство слова «хип-хоп», которое позднее стало названием жанра и окружающей его культуры.

