Лидер группы Power Trip умер в 34 года

Лидер американской треш-метал-группы Power Trip Райли Гейл умер в 34 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте коллектива в среду, 26 августа.

Причина смерти не раскрывается. О месте и времени похорон будет объявлено позднее.

Гейл основал группу Power Trip в 2008 году во время учебы в Университете Северного Техаса. В дискографии коллектива два студийных альбома — вышедший в 2013-м Manifest Decimation и пластинка 2017 года Nightmare Logic. Последний релиз Гейл называл реакцией на неравное распределение благ среди людей — в нем он высказал идею о «бунте против супербогатых».

В январе 2018-го гитарист японской хеви-метал группы BABYMETAL Микио Фудзиока умер, упав со смотровой площадки, откуда наблюдал за звездами. Музыканту было 36 лет.