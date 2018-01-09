Музыкант наблюдал за звездами, упал со смотровой площадки и умер в 36 лет

Гитарист японской хеви-метал группы BABYMETAL Микио Фудзиока скончался в возрасте 36 лет. Об этом участники коллектива сообщили в Twitter во вторник, 9 января.

«"Маленький" гитарный бог BABYMETAL умер и отправился в ГАЛАКТИКИ МЕТАЛА», — написали музыканты. Они выразили надежду, что артист воссоединился со своим учителем и наслаждается гитарными сессиями.

Жена Фудзиоки сообщила в Twitter-аккаунте музыканта, что 30 декабря он упал со смотровой площадки, откуда наблюдал за звездами. Позже гитарист скончался в больнице от полученных травм. У него остались две дочери.

BABYMETAL — коллектив жанра кавайи-метал, вокалистками которого являются три девушки. В дискографии команды два студийных альбома.

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