Актер из сериала Star Trek умер в 33 года

Актер Джон Пол Стюер скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщает издание The Independent.

Стюер умер еще 1 января, однако о его смерти стало известно только через четыре дня.

Стюер родился в Калифорнии, начал сниматься в кино в три года. В 1990 году он сыграл в сериале «Звездный путь» (Star Trek) Александра Роженко — сына Ворфа, офицера Звездного флота. Его взяли в сериал, так как он оказался единственным ребенком на пробах, способным спокойно просидеть три часа, пока ему наносили грим.

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Затем он исполнил роль Квентина Келли в сериале «Грейс в огне», а в 1994-м сыграл в фильме «Маленькие гиганты».

Тем не менее Стюер решил не продолжать актерскую карьеру, а занялся ресторанным бизнесом и играл в музыкальной группе P.R.O.B.L.E.M.S. Музыканты из группы и объявили о его смерти: «С тяжелым сердцем мы должны сообщить о смерти нашего дорого друга и музыканта Джонни Джевелса, он же Джон Пол Стюер». По их словам, он всегда был в хорошем настроении и всего за год сделал для них очень много.

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