Умер актер из «Фарго»

Американский актер индейского происхождения Стив Ривис скончался в городе Мизула, штат Монтана. Об этом сообщает New York Post.

Артисту было 55 лет. Он умер в больнице, причины смерти не сообщаются.

Стив Ривис вырос в индейской резервации в племени черноногих. Актер стал известен благодаря роли Шепа Праудфута, механика с криминальным прошлым из фильма «Фарго» Итана и Джоэла Коэнов. Картина с Фрэнсис МакДорманд и Стивом Бушеми, вышедшая в 1996 году, завоевала две премии «Оскар».

Кадр: фильм «Фарго»

Также Ривис сыграл в лентах «Дорз», «Танцующий с волками», «Все или ничего» и «Близнецы», сериалах «Крутой Уокер», «Малкольм в центре внимания» и «Кости».

В июле 2016 года ушел из жизни вождь племени лакота Дэвид Красивый Белоголовый Орлан, тоже снимавшийся в ленте «Танцующий с волками».