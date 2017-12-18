Актер попил воды из реки, заработал отек мозга и впал в кому

Британский актер Дариус Кэмпбелл чуть не умер после того, как во время рекламной кампании выпил воды из Темзы. Об этом cообщает NME.

Кэмпбелл был участником благотворительной акции Fresh2o по распространению фильтров для воды в Африке. Актер записывал рекламный ролик с рассказом о свойствах бутылок, которые очищают налитую в них жидкость от 99 процентов бактерий. Во время съемки Кэмпбелл набрал в один из таких сосудов воды из реки и сделал несколько глотков.

«Я записал видео и собрал нужные средства, но когда я поехал в Глазго на день рождения мамы, органы начали отказывать», — объяснил актер. Оказалось, что в бутылку, которую он использовал для ролика, не установили фильтр.

Выяснилось, что Кэмпбелл подхватил вирус, ослабивший его иммунитет, и заразился бактериальным менингитом.

В итоге актер заработал отек мозга и впал в кому, которая могла стать фатальной. По словам Кэмпбелла, если бы отец вовремя не доставил его в больницу, он бы был уже мертв.

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