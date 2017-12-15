Дастин Хоффман уронил полотенце перед 16-летней и заставил ее делать массаж ног

На сексуальные домогательства со стороны актера Дастина Хоффмана пожаловались еще три женщины. Одной из них, Кори Томас, на момент инцидента было 16 лет, пишет Variety.

В 1980 году девушка дружила с одноклассницей Кариной — дочерью Хоффмана. Актер был разведен с ее матерью и жил в отеле рядом с их домом. Однажды Томас гуляла с подругой и ее отцом. Она утверждает, что родители должны были подобрать ее вечером, и Хоффман предложил подождать их в гостиничном номере. Когда все трое пришли туда, выяснилось, что Карине нужно идти домой, чтобы делать уроки. «Она ушла, и я осталась с ним в номере наедине», — рассказала Томас.

Хоффман принял душ, после чего вышел к девочке в одном полотенце и «уронил» его. «Он стоял передо мной голый. Я была шокирована. Это был первый раз, когда я увидела голого мужчину. Я не знала, что делать. И он наслаждался этим, наслаждался тем, что он голый», — подчеркнула Томас.

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По ее словам, после этого актер надел халат и попросил девочку помассировать ему ноги. Томас согласилась, поскольку «не понимала, что могла отказаться». «Он повторял: "Я голый. Хочешь посмотреть?"» — добавила женщина. Она объяснила, что не рассказывала об инциденте из-за стыда.

Среди других обвинителей Хоффмана — Мелисса Кестер, встретившаяся с актером во время озвучки фильма «Иштар». Он попросил ее зайти в комнату для записи. «Он, может, и флиртовал, но это не казалось чем-то непристойным, потому что в студии был мой парень», — поведала женщина.

Во время записи, по словам Кестер, Хоффман схватил ее и незаметно залез к ней в трусы: «Он засунул пальцы прямо в меня. Самое ужасное, что в тот момент я не знала, что делать. Я просто застыла». Девушка боялась, что произойдет нечто страшное, если ее парень или второй человек в студии узнают о происходящем. Это продолжалось около 20 секунд, после чего она ушла в ванную, где долго плакала. Своему парню она так ничего и не рассказала.

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Третья женщина, пожелавшая не раскрывать своего имени, заявила, что Хоффман засунул ей во влагалище пальцы, когда они ехали со съемок. В машине при этом находились члены съемочной группы. После этого он пригласил ее домой, где якобы принудил к оральному сексу.

Ранее о приставаниях Хоффмана поведали еще три женщины. Первой об этом заговорила блогер Анна Грэм Хантер, по словам которой актер домогался ее в 1985 году, когда ей было 17 лет. С аналогичными обвинениями позже выступила сценарист и продюсер Венди Рисс, а затем — актриса Кэтрин Россеттер, заявившая, что артист хватал ее за грудь.

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