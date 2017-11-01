Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

Блогер Анна Грэм Хантер сообщила, что актер Дастин Хоффман якобы приставал к ней в 1985 году, когда ей было 17 лет. Ее колонку публикует Hollywood Reporter.

По словам Хантер, Хоффман домогался ее на съемках телефильма «Смерть коммивояжера», где старшеклассница проходила практику, работая ассистентом на площадке: «В первый мой день на съемках Хоффман попросил меня помассировать ему ноги. Я согласилась. Он в открытую флиртовал со мной, хватал меня за задницу, говорил о сексе и со мной, и в моем присутствии».

Женщина подробно описала свои переживания на съемках и поведение Хоффмана. Хантер призналась, что сначала ей льстило внимание актера, но затем это стало доводить ее до слез.

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Сам актер так прокомментировал колонку Хантер: «Я с огромным уважением отношусь к женщинам и ужасно сожалею, что какими-то своими действиями мог вызвать у нее чувство дискомфорта. Мне стыдно. Я не такой человек».

Хоффману 80 лет, в разные годы он получил премию «Оскар» за роли в фильмах «Крамер против Крамера» и «Человек дождя». Он также известен по картинам «Выпускник», «Полуночный ковбой»,«Тутси», «Марафонец», «Соломенные псы» и «Вся президентская рать».

В октябре 2017 года десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актера Кевина Спейси.