Режиссера «Людей Икс» обвинили в изнасиловании и домогательствах

Шесть женщин заявили, что американский режиссер Бретт Рэтнер домогался их. Об этом в среду, 1 ноября, пишет Los Angeles Times.

Актриса и модель Наташа Хенстридж («Девять ярдов», «Чужой билет») обвинила кинематографиста в принуждении к оральному сексу. По ее словам, это произошло в начале 1990-х, когда ей было 19 лет, а Рэтнеру — 20.

Еще одна актриса Оливия Манн («Железный человек 2», «Люди Икс: Апокалипсис») поведала, что режиссер мастурбировал перед ней в трейлере во время съемок его фильма «После заката», когда она принесла ему обед.

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Другие женщины — актрисы Джейми Рэй Ньюман, Кэтрин Таун и Жорина Кинг, а также модель Эри Сасаки — обвинили Рэтнера в словесных сексуальных домогательствах и попытках склонить к сексу, используя свое положение.

Рэтнер снял такие фильмы, как «Красный Дракон», «Час пик» и «Люди Икс: Последняя битва».

По американскому законодательству принуждение к оральному сексу считается изнасилованием.

В США в октябре разгорелся скандал в связи с домогательствами голливудского продюсера Харви Вайнштейна к актрисам. Всего на его счету более пятидесяти обвинений. На приставания пожаловались, в частности, актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Несколько актрис обвинили его в изнасиловании. На фоне их признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о похожих случаях.