Еще одна актриса заявила о трогавшем ее за интимные части тела Дастине Хоффмане

Голливудского актера Дастина Хоффмана снова обвинили в сексуальных домогательствах. С обвинениями выступила актриса Кэтрин Россеттер, посвятившая этому колонку на The Hollywood Reporter.

По ее словам, Хоффман неоднократно трогал ее за интимные части тела. «Когда мы делали совместные фотографии, он хватал меня за грудь, а потом убирал руку», — отметила Россеттер.

«Я часто не замечала этого вовремя, и из-за этого могло показаться, что я согласна с таким обращением. Но я была не согласна. Никогда», — подчеркнула актриса.

Хоффман и Россеттер вместе играли в бродвейском спектакле «Смерть коммивояжера» и в одноименном телефильме.

В ноябре еще две женщины заявили, что Хоффман к ним приставал. Первой об этом заговорила блогер Анна Грэм Хантер, по словам которой актер якобы домогался ее в 1985 году, когда ей было 17 лет. С аналогичными обвинениями позже выступила сценарист и продюсер Венди Рисс.

