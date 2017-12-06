Умер звезда рока Джонни Холлидей

Французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей умер от рака легких в Париже в возрасте 74 лет. Об этом сообщает L'Obs.

«Джонни ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же его больше нет, он покинул нас сегодня вечером», — рассказала супруга певца Летиция.

Холлидей рассказал о своем онкологическом заболевании 9 марта. При этом он отметил, что на тот момент он чувствовал себя хорошо, и его жизни ничто не угрожало.

«Французский Элвис Пресли», как его называли поклонники, 17 ноября был госпитализирован в одну из больниц Парижа из-за проблем с дыханием.