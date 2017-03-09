Певец Джонни Холлидей рассказал о борьбе с раком

Французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей борется с онкологическим заболеванием. Об этом артист сообщил в Twitter в четверг, 9 марта.

По словам певца, у него обнаружили раковые клетки несколько месяцев назад. Он отметил, что находится в хорошей физической форме. «Сегодня моей жизни ничего не угрожает», — написал Холлидей.

73-летний музыкант пообещал своим поклонникам, что они скоро увидят его на сцене.

В 2009 году Холлидей перенес две операции во Франции и США. В одной из парижских клиник певцу удалили межпозвоночную грыжу, после чего у него возникли осложнения. В результате артист был экстренно госпитализирован в Лос-Анджелесе. Там он прошел курс лечения от постоперационной инфекции.

Джонни Холлидей (настоящее имя Жан-Филипп Лео Смет) — один из самых популярных рок-музыкантов Франции. За свою карьеру он выпустил более 60 альбомов, 18 из которых стали платиновыми. Артист также снялся в таких фильмах, как «Дьяволицы», «Специалист», «Чудовище», «Человек с поезда», «Ограбление по-французски» и «Розовая пантера 2».