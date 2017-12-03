Культура
 
Последние новости
Украинцы показали американцам «гробы на колесиках»
Родченкова сравнили с осьминогом-предсказателем
Умер солист The Tokens Митч Марго
Стали известны первые биткоиновые миллиардеры
Отец пнул упавшего на заснеженной улице ребенка
Сильнейший снегопад придет в Москву  
Названы страны с самой дешевой ипотекой

Умер солист The Tokens Митч Марго

Перейти в «Мою Ленту»

Американский музыкант, солист группы The Tokens Митч Марго скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает Los Angeles Times, со ссылкой на членов его семьи.

Причины смерти не указаны, сообщается только то, что он умер в своем доме в Студио-сити (штат Калифорния). Дата и время похорон будут объявлены позднее.

The Tokens — американская вокальная группа, основанная в 1955 году в Нью-Йорке в бруклинской Линкольнской старшей школе. Изначально коллектив назывался Linc-Tones. Артисты исполняли музыку в стиле ду-воп: поджанр ритм-н-блюза, стиль поп-музыки.

Музыкальный коллектив прославился в начале 60-х благодаря песне The Lion Sleeps Tonight, которая позже прозвучала в мультфильме «Король лев». В 2004 году группа была принята в Зал славы вокальных групп. В дискографии The Tokens насчитывается 17 альбомов, последний — Unscrewed — появился в 1999 году.

Марго присоединился к коллективу спустя пять лет. Кроме вокала, он также занимался продюсированием, среди его проектов группы The Happenings и The Chiffons.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mitch Margo, who rode 'The Lion Sleeps Tonight' to the top of the charts, dies at 70
Скончался один из создателей AC/DC Малькольм Янг
Умер музыкант Том Петти
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

Тестостерон не рулит

Палачи Сталина и мужские гормоны в лучших научных книгах года
22:24 1 декабря

У Паука из «Коррозии металла» диагностировали сотрясение мозга после драки

17:52 1 декабря

В Москве покажут лучший американский артхаус

06:14Сегодня

Врачи увидели в состоянии Табакова положительную динамику

Культура

Тотальный каваий

Японский художник Такаси Мураками соединил Восток и Запад в Музее «Гараж»
20:48 1 декабря

Художник приковал себя к мраморной глыбе ради перформанса и не смог освободиться

00:17 1 декабря

Пьяный охранник Джастина Бибера тяжело ранил полицейских

23:48 1 декабря

Сцены из «Крестного отца» и «Человека-паука» изобразили на попкорне

Культура00:06 1 декабря

Солнцеворот — это по-нашему

Кино недели: от «Легенды о Коловрате» до Александра Невского в лучшем виде
18:59 1 декабря

Рэпер из Beastie Boys назвал своего отца насильником

11:1130 ноября

В России наградят авторов электронной литературы

17:24 1 декабря

Паук из «Коррозии металла» попал в больницу после пьяной драки

Россия
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
«Оно связано с кровавым наветом на евреев»
Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев
Пассажиры во время полета реанимировали ребенка
Пенсионер 10 лет прожил с забытым в кишечнике трехметровым зондом
Пятеро детей сгорели в жилом доме под Новосибирском
Погиб один из фигурантов дела о покраске звезды на Котельнической высотке
Все материалы
Мир
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Джихад с небес
На российскую армию в Сирии обрушили ливень смерти из бомб
Командира спецназа «Талибана» убили в Афганистане
В Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов
Индийский младенец ожил перед кремацией
Американский генерал обвинил Россию в создании оружия против спутников
Все материалы
Бывший СССР
Косячок под шашлычок
Почему в Грузии теперь не сажают за марихуану
Саакашвили поведал об объемах потребляемого Порошенко алкоголя
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Прилепин опубликовал видео боя ополченцев с украинцами в Авдеевке
Украинские ученые недосчитались четверти населения страны
Раскрыта тайна странного предмета под плащом у Порошенко
Россию сочли создателем миграционного кризиса в Европе
Все материалы
Экономика
Работа за идею: Орешкин год во главе Минэкономразвития
Он снижает инфляцию, экономит 500 миллионов и спасает бизнес от штрафов
Сенат США одобрил крупнейшую за 30 лет налоговую реформу
Запрет России выставлять военную технику на «Фарнборо» объяснили бизнесом
США официально признали биткоин
Правительство признало неизбежность роста цен на бензин
Австралиец потерял тысячу биткоинов и испугался реакции жены
Украину оставили без 600 миллионов евро
Все материалы
Силовые структуры
С двух рук
Легендарный киллер 90-х Саша Македонский метко стрелял и быстро бегал
Нарыли
Зачем в России воруют секретные кабели ФСБ и ФСО
«У нас воров нет, короновать некому»
Сиделец о доступных наркотиках и блатных раскладах в российской колонии
В Москве нашли тело мужчины с пищевой пленкой на лице
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Подмосковье торговец поджег себя после угроз от полиции
Стрельба в «Москва-Сити» привела к массовым увольнениям во ФГУП «Охрана»
Все материалы
Наука и техника
Неслыханная дерзость
Apple жестко и изобретательно высмеивает конкурентов
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Глава Apple забеспокоился из-за людей с мышлением машин
Ученые запустили двигатели Voyager-1 после 37-летнего простоя
Опубликовано видео запуска «Союза-2.1б» с военным спутником
Разработка российских «ядерных поездов» прекращена
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Все материалы
Спорт
Пора забивать: названы соперники России на чемпионате мира
Их выбрали в Кремле вместе с Марадоной и Пуйолем
Конор МакгрегорБеги, Конор, беги: Макгрегор поссорился с мафией
Ирландские гангстеры хотят расправиться со звездным бойцом
Григорий РодченковРусская моча против стукача
Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России
Родченкова сравнили с осьминогом-предсказателем
Информатор WADA Степанов призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018
Отстраненная от Олимпиады биатлонистка Зайцева раскритиковала Родченкова
Шарапова станет актрисой
Все материалы
Культура
Тестостерон не рулит
Палачи Сталина и мужские гормоны в лучших научных книгах года
Правда-матка
Голые женщины, яркие мужчины и другие красоты Африки
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
У Паука из «Коррозии металла» диагностировали сотрясение мозга после драки
Врачи увидели в состоянии Табакова положительную динамику
Художник приковал себя к мраморной глыбе ради перформанса и не смог освободиться
Сцены из «Крестного отца» и «Человека-паука» изобразили на попкорне
Все материалы
Интернет и СМИ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Масляков останется ведущим КВН после увольнения
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
«Касперский» ответил на претензии Великобритании к безопасности софта
Роскомнадзор объяснил китайцам пользу интернета
Дагестанский школьник расплакался во время рассказа о тяготах учебы
В США отстранили от работы журналиста за ошибку в репортаже о Трампе
Все материалы
Ценности
Не заржавеет
Гениальный дизайнер-самоубийца оставил после себя странное наследие
Первый в мире спортивный хиджаб вышел в продажу
Швейцарцы выпустили часы с одной стрелкой
Гоша Рубчинский похвалил Собянина
«Сделайте нам красиво!»
Дочь генерала ФСБ укутала российских спортсменов в три полоски
Chanel выпустила посвященные русским мужчинам украшения
Создательница новой олимпийской формы ответила на критику
Все материалы
Путешествия
Яйца и булочки
Что на самом деле едят англичане
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Россияне распрощаются с горящими турами
Все материалы
Из жизни
Мозги на прокачку
Он поставил перед собой 12 невозможных целей и достиг каждой из них
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Танцы на костях
Лучшие фотографии Instagram за ноябрь
СМИ отыскали деда-качка с богатырскими руками
Тигровая акула убила американку у острова Кокос
Американцу позволили умереть из-за татуировки
Провокационная Wi-Fi-сеть заставила сесть самолет
Все материалы
Американский герой
Все, что нужно знать про новый Jeep Wrangler прямо сейчас
Главные премьеры автосалона в Лос-Анджелесе
Все новинки последнего моторшоу 2017 года
Бездорожье по-американски
Самые интересные и важные внедорожники автосалона в Лос-Анджелесе
Новый Mercedes CLS. Мы уже все знаем
Все, что нужно знать про новое поколение самого необычного «Мерседеса»
Ford решил засудить владельца суперкара GT за перепродажу машины
Названы рублевые цены на новый флагманский седан Lexus LS
Немцы решили сделать Land Rover Discovery симметричным
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы