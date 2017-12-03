Умер солист The Tokens Митч Марго

Американский музыкант, солист группы The Tokens Митч Марго скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает Los Angeles Times, со ссылкой на членов его семьи.

Причины смерти не указаны, сообщается только то, что он умер в своем доме в Студио-сити (штат Калифорния). Дата и время похорон будут объявлены позднее.

The Tokens — американская вокальная группа, основанная в 1955 году в Нью-Йорке в бруклинской Линкольнской старшей школе. Изначально коллектив назывался Linc-Tones. Артисты исполняли музыку в стиле ду-воп: поджанр ритм-н-блюза, стиль поп-музыки.

Музыкальный коллектив прославился в начале 60-х благодаря песне The Lion Sleeps Tonight, которая позже прозвучала в мультфильме «Король лев». В 2004 году группа была принята в Зал славы вокальных групп. В дискографии The Tokens насчитывается 17 альбомов, последний — Unscrewed — появился в 1999 году.

Марго присоединился к коллективу спустя пять лет. Кроме вокала, он также занимался продюсированием, среди его проектов группы The Happenings и The Chiffons.