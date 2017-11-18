Умер один из создателей AC/DC Малькольм Янг

Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщается на странице музыкального коллектива в Facebook.

«Малькольм несколько лет страдал от деменции и мирно скончался в постели, окруженный своей семьей», — говорится на сайте AC/DC.

Его брат Джордж Янг скончался 22 октября. Ему было 70 лет.

В 2014 году Малькольм навсегда покинул AC/DC и завершил выступления по состоянию здоровья. Его место в группе занял его племянник Стивен. Сейчас в коллективе остался только один участник старого состава команды — гитарист Ангус Янг.

Янги родились в Шотландии и переехали в Австралию в 1963 году. В 1964-м Джордж стал одним из создателей The Easybeats, а 10 лет спустя Малькольм и Ангус основали AC/DC.