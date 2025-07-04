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19:09, 4 июля 2025Путешествия

Британца приговорили к 21 году тюрьмы в Таиланде за продажу 16-летней девушки в секс-баре

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Британца задержали в Таиланде за организацию секс-бара и продажу 16-летней девушки. Об этом стало известно The Sun.

По данным источника, инцидент произошел два года назад, однако окончательный приговор 33-летнему жителю Великобритании Уильяму Рису Билтону озвучили недавно. Мужчина и двое его подельников-таиландцев предлагали туристам девушек для интимных услуг в ночном заведении Flirt bar в Паттайе.

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Мужчина выложил на странице бара в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) объявление о возможном времяпровождении с 16-летней девочкой и попался, когда его тайно сняли на видео в момент озвучки расценок.

В баре провели обыск, и десятки женщин отправились на допрос. В итоге британца оштрафовали на 30 тысяч тайских бат (79,2 тысячи рублей), а за торговлю людьми приговорили к 21 году тюрьмы.

Ранее российский турист, побывавший в Таиланде, рассказал, как местные официантки липнут к мужчинам, чтобы заманить в свое заведение. Он отметил, что в питейных заведениях Паттайи работают только молодые девушки, конкурирующие между собой за клиентов.

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