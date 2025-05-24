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19:33, 24 мая 2025Путешествия

Российский турист описал официанток в Таиланде фразой «не дают мужикам прохода»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Турист из России побывал в Таиланде и рассказал, как местные официантки раскручивают мужчин на деньги. Впечатлениями от увиденного он поделился в своем блоге на платформе «Дзен».

Россиянин посетил популярную туристическую улицу в центре Паттайи, которая является местом скопления десятков баров, а потому привлекает мужчин. В питейных заведениях работают только молодые официантки, которых одевают в специальную форму в виде короткого топа, шортов или юбки. «Причем, каждое кафе имеет свой тематический дресс-код. Например, в одном работают официантки "медсестры", в другом ― "чирлидерши", в третьем ― "морячки"», ― рассказал блогер.

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Задача девушек не просто разносить напитки, но прежде всего «поймать» посетителей. «Некоторые официантки буквально не дают мужикам прохода: просто загораживают дорогу и все ― либо заходишь к ним в бар, либо никуда не идешь», ― отметил турист.

С его слов, бары Таиланда ― суровая индустрия с высокой конкуренцией. Девушки здесь окружают пешеходов, хватают их за руки и вешаются на шею, чтобы заманить к себе. У каждого бара также есть территория, границу которой нельзя пересекать. «Девушки из соседнего заведения не могут ловить клиентов на половине своих конкурентов, иначе может дойти даже до драки», ― объяснил мужчина.

Он также отметил, что официантки Таиланда только разносят еду и напитки. Однако с ними можно договориться о дополнительных услугах.

Ранее самыми опасными для российских туристов странами эксперты назвали Египет, Турцию и Таиланд. Они стали лидерами по количеству страховых обращений, поскольку туда ездит большой поток соотечественников.

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