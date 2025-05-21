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10:36, 21 мая 2025Путешествия

Названы самые опасные для российских туристов страны

«АиФ»: Египет, Турция и Таиланд названы самыми опасными странами для россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Самыми опасными для российских туристов странами названы Египет, Турция и Таиланд — они лидируют по количеству страховых обращений, поскольку туда ездит большой поток соотечествеников. Об этом говорится в материале издания «Аргументы и Факты» («АиФ»).

По данным специалистов туротрасли, в этих направлениях россияне чаще всего жалуются на болезни, а также несчастные случаи во время экстремального или экзотического досуга. Аналогичные неприятности возникают, к примеру, в Непале из-за горной местности.

Ранее россияне назвали Израиль самой опасной страной для путешествий. В списке также оказались Иран, Мексика, США и Индия.

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