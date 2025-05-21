Названы самые опасные для российских туристов страны

«АиФ»: Египет, Турция и Таиланд названы самыми опасными странами для россиян

Самыми опасными для российских туристов странами названы Египет, Турция и Таиланд — они лидируют по количеству страховых обращений, поскольку туда ездит большой поток соотечествеников. Об этом говорится в материале издания «Аргументы и Факты» («АиФ»).

По данным специалистов туротрасли, в этих направлениях россияне чаще всего жалуются на болезни, а также несчастные случаи во время экстремального или экзотического досуга. Аналогичные неприятности возникают, к примеру, в Непале из-за горной местности.

Ранее россияне назвали Израиль самой опасной страной для путешествий. В списке также оказались Иран, Мексика, США и Индия.