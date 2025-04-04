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14:01, 4 апреля 2025Путешествия

Россияне назвали самые опасные страны для путешествий

Россияне назвали Израиль, Иран и Мексику самыми опасными странами для туризма
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Schoening / Reuters

Россияне назвали Израиль самой опасной страной для путешествий. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Группой «Ренессанс Страхование» и сервисом Ozon Travel, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению респондентов, наибольшую опасность для туристов представляют Израиль (так считает 21 процент опрошенных), Иран (18 процентов), Мексика (17 процентов), США (17 процентов) и Индия (16 процентов).

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Тем временем самыми безопасными странами, как указали соотечественники, являются Белоруссия (51 процент), Китай (33 процента), Япония (17 процентов), Мальдивы (16 процентов) и Турция (16 процентов).

Ранее пять достопримечательностей Европы оказались в списке главных разочарований туристов, составленном компанией Radical Storage. На первом месте расположилась загородная усадьба Alton Towers в Великобритании, которая была преобразована в тематический парк в 1980-х годах.

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