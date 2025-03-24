Пять достопримечательностей Европы оказались в списке главных разочарований туристов

Фонтан Треви оказался в рейтинге главных разочарований туристов Radical Storage

Пять достопримечательностей Европы оказались в списке главных разочарований туристов, составленном компанией Radical Storage. Рейтинг опубликован на ее сайте.

На первом месте расположилась загородная усадьба Alton Towers в Великобритании, которая была преобразована в тематический парк в 1980-х годах. Почти половина отзывов о нем содержит слова, указывающие на негативный опыт. Посетители жалуются на несоответствие цены и качества и плохое обслуживание.

Второе место заняли термальные купальни Будапешта, которые назвали «переполненными», третье — аквапарк Siam Park на испанском острове Тенерифе, четвертое — Time Out Market в Лиссабоне, а пятое — культовый памятник барокко в Риме — фонтан Треви.

В своем исследовании Radical Storage, предоставляющая услуги безопасного хранения багажа, проанализировала 95,3 тысячи отзывов о 200 самых посещаемых достопримечательностях мира.

В 2023 году аналогичный рейтинг составили эксперты сети камер хранения багажа Stasher. По их данным, мировой достопримечательностью с худшими оценками (3,42 из 10) стала Аллея Славы в Голливуде (США).

