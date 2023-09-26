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19:18, 26 сентября 2023Путешествия

Составлен рейтинг худших туристических достопримечательностей мира

Stasher: Аллея Славы в Голливуде стала достопримечательностью с худшими оценками

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Эксперты сети камер хранения багажа Stasher проанализировали ряд факторов и составили рейтинг худших достопримечательностей мира. Подборку опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Так, по данным экспертов, мировой достопримечательностью с худшими оценками (3,42 из 10) стала Аллея Славы в Голливуде (США).

«Район ужасный: агрессивные уличные торговцы и полуодетые, со спущенными до колен брюками, люди кричат и ругаются на прохожих. Знаменитые звезды окружены мобильными бургерными. Сэкономьте свое время и пропустите это», — написал один из туристов.

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На втором месте в рейтинге с оценкой 3,48 из 10 оказался Гранд-базар в Стамбуле (Турция). Туристы отметили низкое качество товаров, скудный выбор и назойливость продавцов.

Третье место занял мавзолей-мечеть Тадж-Махал в индийском городе Агра (оценка — 3,83 из 10). Его посетители пожаловались на торговцев, которые, как гиены, преследуют туристов на каждом шагу.

Среди других разочаровавших путешественников достопримечательностей — Сады Буша во Флориде (США), парки развлечений Lotte World и Everland (Южная Корея), Гавань Виктория и тематический парк Ocean Park в Гонконге, Храм Фусими Инари в Японии, Великая Китайская стена, Пирс 39 в Сан-Франциско (США), парк аттракционов PortAventura World в Испании и другие.

Авторы исследования брали в расчет такие параметры, как отзывы туристов в Google, качество местного размещения, расстояние от ближайшего международного аэропорта, туристическая безопасность и популярность в TikTok.

Ранее туристический сервис Tripadvisor назвал лучшие достопримечательности мира. В основу рейтинга легли отзывы путешественников из разных стран в период с мая 2022 года по апрель 2023-го. Так, по версии Tripadvisor, лучшим объектом для туристов в мире является собор Саграда Фамилия (также известный как собор Святого Семейства) в Барселоне.

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    Марина Черняк
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