Названы лучшие туристические достопримечательности мира

Tripadvisor назвал собор Саграда Фамилия лучшей достопримечательностью 2023 года

Туристический сервис Tripadvisor назвал лучшие достопримечательности мира. В основу рейтинга легли отзывы путешественников из разных стран в период с мая 2022 года по апрель 2023-го, результаты опроса опубликованы на сайте онлайн-платформы.

Так, по версии Tripadvisor, лучшим объектом для туристов в мире является собор Саграда Фамилия (также известный как собор Святого Семейства) в Барселоне. В описании говорится, что это одна из самых известных работ архитектора Антонио Гауди. Храм строится с 1882 года, работы финансируются исключительно за счет пожертвований.

В десятке самых популярных также оказались Колизей в Риме, Дом Анны Франк в Амстердаме, Фонтан Дубая, Эмпайр-стейт-билдинг и Центральный парк в Нью-Йорке, Музей Орсе и Эйфелева башня в Париже, Фонтан Треви в Риме и Площадь Испании в Севилье.

Ранее туристический сервис составил рейтинг лучших пляжей мира. Лидером рейтинга назван небольшой живописный пляж Байя-ду-Санчо (Baia do Sancho), расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья в Бразилии.