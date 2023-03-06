Названы лучшие пляжи мира

Сервис TripAdvisor назвал лучшие пляжи мира на основе отзывов путешественников

Туристический сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших пляжей мира на основе отзывов и впечатлений путешественников. Результаты голосования опубликованы на официальном сайте онлайн-платформы.

Лидером рейтинга назван небольшой живописный пляж Байя-ду-Санчо (Baia do Sancho), расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья в Бразилии. В описании указано, что он находится в отдалении, а добраться до него можно лишь спустившись по каменным ступеням пешком.

На втором месте оказался Игл Бич (Eagle Beach), который является самым широким пляжем Арубы с мягким белым песком. Согласно описанию, там прозрачная вода без камней и водорослей. Третье место списка занял немноголюдный песчаный пляж в Австралии Кейбл Бич (Cable Beach). Его путешественники назвали подходящим для плавания и наблюдения за закатом.

Помимо этого, в рейтинге оказались еще 22 места в разных частях мира. В их числе пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara Beach) в Исландии, Грейс Бэй (Grace Bay Beach) в Провиденсьялес, Фалезия (Praia da Falesia) в Португалии, Радханагар (Radhanagar Beach) на Андаманских и Никобарских островах, Изола-деи-Конильи (Spiaggia dei Conigli) в Сицилии и другие.

Ранее британские журналисты назвали лучшие нудистские пляжи Европы. Лидером рейтинга стал пляж, расположенный в небольшой французской деревне Кап Д`Агд. На втором месте разместился пляж Little Banana на греческом острове Скиатос.