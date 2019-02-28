Названы лучшие пляжи мира

Туристический сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших пляжей мира на основе отзывов и впечатлений путешественников. Результаты голосования опубликованы на официальном сайте TripAdvisor.

Лучшим пляжем в мире оказался бразильский пляж Байа-ду-Санчо, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Согласно описанию, «удаленный пляж может похвастаться кристально чистой водой и панорамным видом на вершины скал, с которых можно понаблюдать за плещущимися в воде дельфинами».

#Baia do Sancho in #Brazil has been named the Travelers' Choice #1 beach in the world! Have you ever been? 🏖 . . . Head to the link in our bio to “sea” ALL of the #TravelersChoice award-winning beaches! Фото опубликовано @tripadvisor

На вторую позицию в рейтинге встал пляж на окраине шумного курортного города Варадеро на Кубе. Туристы отдали ему предпочтение из-за красивых закатов и спокойной обстановки.

🏝@_varaderobeach 🏖 Via: @agusfrancoc 📸 〰️ Varadero, Cuba 🇨🇺 📍 #varadero #varaderocuba #matanzas #lahabana #habana #havana #varaderobeach #varadero🇨🇺☀️🌊🌴 #Cuba #cuban #🇨🇺 #🏝 #ig_cuba #visitcuba #cuban #cubano #cubalibre #igerscuba #cubanlife #visitcuba #instacuba #caribbean #lovecuba Фото опубликовано @_varaderobeach

Третье место занял Игл-Бич, расположенный на небольшом острове Аруба в Карибском море. Согласно описанию, пляж знаменит деревьями Фофоти (так на Арубе называют растение Конокарпус, — прим. «Ленты.ру») с искривленными стволами и гнездящимися морскими черепахами.

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Помимо этого, в рейтинг вошли еще 22 места в разных уголках мира. Среди них пляж Ла-Конча в Испании, пляж Грейс-Бей на острове Провиденсьялес, пляж Клируотер в штате Флорида, пляж Spiaggia dei Conigli (его также называют пляж Кроликов, — прим. «Ленты.ру») на Сицилии, Севен-Майл-Бич на Каймановых островах, пляж Плайя Норте в Мексике и другие.

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В декабре 2018 года канадское туристическое агентство Flight Network опубликовало список 100 лучших пляжей мира. Первое место занял пляж Затонувших Кораблей на греческом острове Закинф. За ним последовала Белая гавань в штате Квинсленд, Австралия. На третье место попал Затерянный пляж в Эль Нидо, Филиппины.

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