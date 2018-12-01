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Названы лучшие пляжи в мире

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Крупнейшее в Канаде турагентство Flight Network составило список 100 лучших в мире пляжей. Об этом сообщает The Sun.

Первое место в 2018 году занял пляж Затонувших Кораблей (Shipwreck) на греческом острове Закинф. За ним последовала Белая гавань (Whitehaven Beach) в штате Квинсленд, Австралия. На третье место попал Затерянный пляж (Hidden Beach) в Эль Нидо, Филиппины.

Четвертую строчку занял Прайя до Санчо в бразильском штате Пернамбуку, пятую — пляж Тулум в Мексике. Шестым оказался пляж британской заморской территории Теркс и Кайкос под названием Грейс Бэй, седьмым — Севен Майл на Ямайке.

Также в первую десятку попали Анс Сурс д'Аржан на Сейшельских островах, пляж в заливе Майя в Таиланде и Варадеро на Кубе.

Ранее в ноябре издание New York Post опубликовало список лучших скрытых от туристов пляжей мира, составленный экспертом индустрии путешествий Лотти Гросс. В первую очередь Гросс обратила внимание на пляжи мексиканского города Мацунте. Девушка посоветовала отправиться туда вместо переполненных отдыхающими курортов Канкун и Косумель.

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