Пользователи соцсетей раскритиковали российский пляж

Пользователи социальных сетей раскритиковали пляж села Архипов-Осиповка после того, как в Краснодарском крае прошел ураган. Об этом сообщает издание «Блокнот Краснодар».

На фотографии побережья, опубликованной в интернете, видно засыпанный бревнами и ветками пляж, на котором расположились отдыхающие. «Если русский человек приехал отдохнуть, он отдохнет в любых условиях. Пляж в Архипо-Осиповке», — написал автор поста.

Пользователи с юмором восприняли этот снимок. «Рай для бобров», — комментировали одни. «Дровами запасайтесь, хватит бока належивать», — шутили другие.

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Ранее в сентябре житель Феодосии Андрей Шелякин поделился серией фотографий с мощнейшим смерчем над морем в своем городе. На снимках, опубликованных очевидцем в Instagram, видно, как столб смерча уходит в море, а рядом с ним в воду бьет яркая молния.

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