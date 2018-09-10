Пользователи соцсетей раскритиковали российский пляж

Пользователи социальных сетей раскритиковали пляж села Архипов-Осиповка после того, как в Краснодарском крае прошел ураган. Об этом сообщает издание «Блокнот Краснодар».
На фотографии побережья, опубликованной в интернете, видно засыпанный бревнами и ветками пляж, на котором расположились отдыхающие. «Если русский человек приехал отдохнуть, он отдохнет в любых условиях. Пляж в Архипо-Осиповке», — написал автор поста.
Пользователи с юмором восприняли этот снимок. «Рай для бобров», — комментировали одни. «Дровами запасайтесь, хватит бока належивать», — шутили другие.
Ранее в сентябре житель Феодосии Андрей Шелякин поделился серией фотографий с мощнейшим смерчем над морем в своем городе. На снимках, опубликованных очевидцем в Instagram, видно, как столб смерча уходит в море, а рядом с ним в воду бьет яркая молния.