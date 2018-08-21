Погнавшийся за туристами в Геленджике смерч попал на видео

В сети опубликовали видео смерча, который распугал туристов в Геленджике в воскресенье, 20 августа. Об этом сообщает Вести.ru.

На ролике видно, как люди убегают с пляжа в то время, как сильный ветер с песком разбрасывает зонты и лежаки в разные стороны, а затем просто исчезает.

В августе 2017 года пассажирский самолет приземлился в Сочи во время того, как поблизости бушевали несколько смерчей, и попал на видео. В ролике видно, как лайнер пролетает мимо трех мощных вихрей над Черным морем и идет на посадку. Откуда прибыло воздушное судно, не сообщалось.

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